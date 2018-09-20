Водитель автомобиля, врезавшегося в автобус, был пьян из-за ссоры любимой

Очевидцы утверждают, что он еле стоял на ногах.

Водитель иномарки КИА много выпил, поссорившись с любимой девушкой. Однако он решил сесть за руль и, не справившись с управлением, врезался в автобус.

Мужчина не вписался в обычный поворот. В автобусе в момент столкновения находились 3 пассажира. Никто из них не пострадал. Они пересели в другое транспортное средство и разъехались.

Водитель КИА своей вины в аварии не признает и отказывается от проведения медицинской экспертизы, сообщает РЕН ТВ

Ранее сообщалось, что на улице Электрозаводская около дома 21, строение 68 случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и легкового автомобиля.