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Восемь человек погибли и 10 пострадали в ДТП в Колумбии
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Восемь человек погибли и 10 пострадали в ДТП в Колумбии 

Российская Газета + ещё 6 23 минуты назад
В Колумбии под колесами автомобиля восемь человек погибли и десять получили травмы. Инцидент произошел в городе Гуадуас департамента Кундинамарка.
Местные жители находились на дороге после случившегося ранее другого ДТП. Здесь перевернулись два автомобиля, перевозившие мороженое и йогурты, сообщает РИА Новости, ссылаясь на портал Tiempo. Люди собирали рассыпавшиеся продукты, когда в них на полной скорости въехала машина.
Четыре человека скончались на месте происшествия, еще четверо умерли в больницах. По предварительным данным, у транспортного средства отказали тормоза.
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