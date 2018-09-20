Житель Владивостока сорвался со скалы на Курилах

В одну из больниц Владивостока доставили молодого мужчину. Местный житель пострадал в походе, он сорвался со скалы на Курилах. Об этом сообщил сайт DEITA.RU.

В туристическом походе 23-летний парень попал в несчастный случай — упал со скалы. В результате чего получил разной степени тяжести травмы.

Его сначала госпитализировали в больницу на Курилах, которая находилась вблизи места происшествия, а потом доставили во Владивосток. Там его определили в травматологическое отделение.

Сейчас по данному факту проходит проверка.