Мотоциклист попал в больницу после ДТП с «Тойотой» на перекрёстке

Вечером 19 сентября 35-летний водитель мотоцикла пострадал в аварии с « Тойотой Витц» на улице Оловозаводской в Кировском районе Новосибирска.

«Доставлен в медучреждение с переломом пальца левой кисти», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

ДТП произошло на пересечении с улицей Тюменской.

«Женщина-водитель 1990 года рождения двигалась на автомобиле Toyota Vitz по улице Оловозаводской со стороны улицы Мира с правым поворотом на улицу Тюменскую и напротив дома № 2 по улице Тюменской совершила столкновение с мотоциклом Honda , который двигался по улице Оловозаводской со стороны Мира в сторону улицы Сержанта Коротаева», — описал ситуацию Владислав Савченков.

По его словам, водитель «Тойоты» пояснила автоинспекторам, что заранее включила сигнал поворота и ехала на скорости 10 километров в час. Когда она начала поворачивать, то почувствовала удар в правую сторону машины.

В обстоятельствах случившегося разбираются автоинспекторы.