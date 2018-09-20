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Мотоциклист попал в больницу после ДТП с «Тойотой» на перекрёстке
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Мотоциклист попал в больницу после ДТП с «Тойотой» на перекрёстке 

ngs.ru 4 часа назад
Фото: ngs.ru
Вечером 19 сентября 35-летний водитель мотоцикла пострадал в аварии с «Тойотой Витц» на улице Оловозаводской в Кировском районе Новосибирска.
«Доставлен в медучреждение с переломом пальца левой кисти», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
ДТП произошло на пересечении с улицей Тюменской.
«Женщина-водитель 1990 года рождения двигалась на автомобиле Toyota Vitz по улице Оловозаводской со стороны улицы Мира с правым поворотом на улицу Тюменскую и напротив дома № 2 по улице Тюменской совершила столкновение с мотоциклом Honda, который двигался по улице Оловозаводской со стороны Мира в сторону улицы Сержанта Коротаева», — описал ситуацию Владислав Савченков.
По его словам, водитель «Тойоты» пояснила автоинспекторам, что заранее включила сигнал поворота и ехала на скорости 10 километров в час. Когда она начала поворачивать, то почувствовала удар в правую сторону машины.
В обстоятельствах случившегося разбираются автоинспекторы.
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