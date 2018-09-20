В Перми сотрудники ДПС помогли доехать до больницы рожающей женщине

В Перми сотрудники ДТП помогли рожающей женщине. Дома у неё начались схватки, и муж повёз её в роддом № 21 в Закамске. По пути схватки начали усиливаться, супруги всерьёз стали переживать, что рожать придётся в машине: на дороге было очень плотное движение.

Подъезжая к остановке Докучаева, водитель с рожающей супругой остановился возле поста ДПС и попросил сотрудников ГИБДД помочь им.

«Я сказал, что рожаем, и нам нужна помощь с сопровождением. Ребята только адрес спросили и все — погнали, — пишет в соцсетях новоиспечённый отец. — Было опасно, пропускали только ДПС. Приходилось ехать с «аварийкой» и сигналить, я много где на красный и через сплошную ехал за ними».

Кадры, как мчались до роддома, пермяк опубликовал в соцсетях. В больницу они успели за полчаса до рождения ребёнка.

«Родилась дочь! 3964 вес, 52 см рост. Всем спасибо за поздравления!» — отчитался счастливый папочка.

«Поздравления от всех подписчиков! Пусть доченька будет доброй, красивой и здоровой!», «Инспектора красавцы, автор поздравляю! Здоровья малышу и маме!», — комментируют счастливый пост пользователи.