Ещё
В Перми сотрудники ДПС помогли доехать до больницы рожающей женщине
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Перми сотрудники ДПС помогли доехать до больницы рожающей женщине 

АиФ Пермь + ещё 1 3 часа назад
Фото: АиФ Пермь
В Перми сотрудники ДТП помогли рожающей женщине. Дома у неё начались схватки, и муж повёз её в роддом № 21 в Закамске. По пути схватки начали усиливаться, супруги всерьёз стали переживать, что рожать придётся в машине: на дороге было очень плотное движение.
Подъезжая к остановке Докучаева, водитель с рожающей супругой остановился возле поста ДПС и попросил сотрудников ГИБДД помочь им.
«Я сказал, что рожаем, и нам нужна помощь с сопровождением. Ребята только адрес спросили и все — погнали, — пишет в соцсетях новоиспечённый отец. — Было опасно, пропускали только ДПС. Приходилось ехать с «аварийкой» и сигналить, я много где на красный и через сплошную ехал за ними».
Кадры, как мчались до роддома, пермяк опубликовал в соцсетях. В больницу они успели за полчаса до рождения ребёнка.
«Родилась дочь! 3964 вес, 52 см рост. Всем спасибо за поздравления!» — отчитался счастливый папочка.
«Поздравления от всех подписчиков! Пусть доченька будет доброй, красивой и здоровой!», «Инспектора красавцы, автор поздравляю! Здоровья малышу и маме!», — комментируют счастливый пост пользователи.
АиФ Пермь: последние новости
В Перми виновники ДТП угнали машину потерпевшего В Перми осудили члена банды, угонявшей дорогие иномарки В Прикамье в аварии пострадала 54-летняя женщина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мясорубка на трассе М-4 «Дон»70
ГИБДД готовит новые поправки в ПДД2
Сын Кадышевой на машине за 30 млн попал в ДТП82
«Все соберу и отдам»: расплата за ДТП6
Погоня за виновником ДТП чуть не обернулась трагедией
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:31
Водитель легковушки попытался наказать автобус
ДТП
00:48
Погоня за виновником ДТП чуть не обернулась трагедией
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:40
Турбо-баба: американка на велосипеде обогнала суперкары
Автоновости
02:33
Пенсионер на старенькой «Ауди» устроил GTA в Минске
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
00:18
Парковка в Москве стала бесплатной
Автоновости
00:32
Билан назвал виновника аварии
ДТП
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение