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В Хабаровске презентовали пассажирские автобусы Higer
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В Хабаровске презентовали пассажирские автобусы Higer 

Car.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Car.ru
Хабаровск на днях увидел новые, шикарные автобусы от корейского производителя Higеr.
Сразу стоит отметить, что не только внешний вид, но и салон сразу говорит о том, что транспортные средства принадлежат к люксовому классу. Вместимость салона на 31 человека, каждое место супер комфортности. В автобусах с 55 посадочными местами имеется туалет и кухня, конечно небольшого размера, но справиться с нуждами первой необходимости можно.
Подвески изготавливались отечественными специалистами, рассчитанные для передвижения по российским дорогам. Как сообщили представили компании, автобусы будут передвигаться по трассе «Хабаровск — Комсомольски на Амуре».
В скором времени город получит и новые автобусе на газомоторном топливе.
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