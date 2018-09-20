В Хабаровске презентовали пассажирские автобусы Higer

Хабаровск на днях увидел новые, шикарные автобусы от корейского производителя Higеr.

Сразу стоит отметить, что не только внешний вид, но и салон сразу говорит о том, что транспортные средства принадлежат к люксовому классу. Вместимость салона на 31 человека, каждое место супер комфортности. В автобусах с 55 посадочными местами имеется туалет и кухня, конечно небольшого размера, но справиться с нуждами первой необходимости можно.

Подвески изготавливались отечественными специалистами, рассчитанные для передвижения по российским дорогам. Как сообщили представили компании, автобусы будут передвигаться по трассе «Хабаровск — Комсомольски на Амуре».

В скором времени город получит и новые автобусе на газомоторном топливе.