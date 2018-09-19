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В ДТП под Воронежем погибли водитель и три пассажира автобуса
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В ДТП под Воронежем погибли водитель и три пассажира автобуса 

РИА Новости + ещё 3 19 сентября 2018
ВОРОНЕЖ, 19 сен — РИА Новости. В крупном ДТП под Воронежем погибли второй водитель и три пассажира автобуса, выполнявшего рейс из Москвы в Карачаево-Черкесию, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Воронежской области.
Два автобуса столкнулись на 525-м километре трассы «Дон», возле поворота на Новую Усмань. Как сообщил представитель управления МВД по региону, один из автобусов стоял на обочине, второй в него въехал. По данным МЧС, в аварии погибли пять человек, полиция и медики информировали о четырех погибших и 18 пострадавших.
"Автобус Volvo, выполнявший рейс Москва — Ставрополь, стоял на обочине, водитель 1972 года рождения устранял техническую неисправность. В это транспортное средство врезался ехавший из Москвы в Карачаево-Черкесию Neoplan под управлением водителя 1962 года рождения. Погиб второй водитель автобуса Neoplan и три его пассажира", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что автобусы выполняли частные перевозки, а, по последним данным, травмы в результате аварии получили 16 человек.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что состояние трех пострадавших при столкновении автобусов на трассе «Дон» в Воронежской области оценивается как очень тяжелое: один в реанимации, двое на операционном столе.
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