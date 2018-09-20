В Уфе пьяный лихач протаранил 4 машины

В Уфе водитель не подчинился требованиям об остановке. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По предварительной информации, предположительно пьяный автомобилист, не подчинился требованию об остановке. Инспекторы бросились в погоню. Нарушитель заехал в один из дворов по улице Комсомольской, где столкнулся с припаркованными автомобилями: « Тойота », « Ниссан », Газель и « Датсун ». Никто не пострадал. Подробности уточняются.

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook