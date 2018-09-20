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В Уфе пьяный лихач протаранил 4 машины
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В Уфе пьяный лихач протаранил 4 машины 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Уфе водитель не подчинился требованиям об остановке. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
По предварительной информации, предположительно пьяный автомобилист, не подчинился требованию об остановке. Инспекторы бросились в погоню. Нарушитель заехал в один из дворов по улице Комсомольской, где столкнулся с припаркованными автомобилями: «Тойота», «Ниссан», Газель и «Датсун». Никто не пострадал. Подробности уточняются.
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