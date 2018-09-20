Опытный водитель погиб в Якутии

В Олекминском районе Якутии произошло ДТП. В нем погиб водитель с 36-летним стажем. Об этом сайт YakutiaMedia.ru.

В дежурную часть полиции поступило сообщение об аварии вдоль трассового проезда ВСТО (Восточная Сибирь -Тихий океан). В нем говорилось, что водитель грузовика «Урал» не справился с управлением и съехал с дороги. В результате ДТП мужчина погиб. Он получил травмы несовместимые с жизнью.

Грузовая машина перевозила автомобильные покрышки. Водитель не привлекался к административной ответственности.