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Опытный водитель погиб в Якутии
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Опытный водитель погиб в Якутии 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Олекминском районе Якутии произошло ДТП. В нем погиб водитель с 36-летним стажем. Об этом сайт YakutiaMedia.ru.
В дежурную часть полиции поступило сообщение об аварии вдоль трассового проезда ВСТО (Восточная Сибирь -Тихий океан). В нем говорилось, что водитель грузовика «Урал» не справился с управлением и съехал с дороги. В результате ДТП мужчина погиб. Он получил травмы несовместимые с жизнью.
Грузовая машина перевозила автомобильные покрышки. Водитель не привлекался к административной ответственности.
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