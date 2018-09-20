Внимание, водители: ж/д переезды Костромы находятся в жутком состоянии

В Костроме проверили безопасность железнодорожных переездов, узнал KOSTROMA.TODAY. Выяснилось, что о безопасности там речи вообще не идет.

По информации пресс-службы регионального управления ГИБДД, сотрудники госавтоинспекции два дня проверяли железнодорожные переезды в Костроме.

За это время инспекторы обошли 30 объектов и нашли там множество нарушений — неработающие светофоры, неисправные шлагбаумы, кусты и деревья, из-за которых не видно приближающегося поезда. И это только часть обнаруженных нарушений.

Костромских водителей просят быть внимательнее и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать трагедии.

Был составлен перечень всех проблем, теперь их будут решать.