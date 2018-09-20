Ещё
Внимание, водители: ж/д переезды Костромы находятся в жутком состоянии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Внимание, водители: ж/д переезды Костромы находятся в жутком состоянии 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
В Костроме проверили безопасность железнодорожных переездов, узнал KOSTROMA.TODAY. Выяснилось, что о безопасности там речи вообще не идет.
По информации пресс-службы регионального управления ГИБДД, сотрудники госавтоинспекции два дня проверяли железнодорожные переезды в Костроме.
За это время инспекторы обошли 30 объектов и нашли там множество нарушений — неработающие светофоры, неисправные шлагбаумы, кусты и деревья, из-за которых не видно приближающегося поезда. И это только часть обнаруженных нарушений.
Костромских водителей просят быть внимательнее и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать трагедии.
Был составлен перечень всех проблем, теперь их будут решать.
Kostroma.Today: последние новости
Двое костромичей спасли спящую семью из полыхающего дома Женщина на красной иномарке подбила автобус и ВАЗ в Костроме Страшная авария на путепроводе в Костроме оказалась смертельной
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мясорубка на трассе М-4 «Дон»70
ГИБДД готовит новые поправки в ПДД2
Сын Кадышевой на машине за 30 млн попал в ДТП82
«Все соберу и отдам»: расплата за ДТП6
Погоня за виновником ДТП чуть не обернулась трагедией
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:31
Водитель легковушки попытался наказать автобус
ДТП
00:48
Погоня за виновником ДТП чуть не обернулась трагедией
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:40
Турбо-баба: американка на велосипеде обогнала суперкары
Автоновости
02:33
Пенсионер на старенькой «Ауди» устроил GTA в Минске
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
00:18
Парковка в Москве стала бесплатной
Автоновости
00:32
Билан назвал виновника аварии
ДТП
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение