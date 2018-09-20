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Магнитогорцу на внедорожнике, сбившему ремонтницу, предъявили обвинение
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Магнитогорцу на внедорожнике, сбившему ремонтницу, предъявили обвинение 

АиФ 36 минут назад
Фото: АиФ
На жителя Магнитогорска, сбившего на внедорожнике дорожную рабочую, возбуждено уголовное дело.
Его завели в Главном следственном управлении ГУ МВД по Челябинской области. Водителя обвиняют в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Санкция статьи предполагает максимальное лишение свободы на срок до семи лет.
Как ранее сообщалось, 15 сентября около 22 часов 38-летний водитель сел пьяным за руль BMW X5. На участке улицы Труда он выехал на встречку и сбил 58-летнюю женщину, которая ремонтировала трамвайные пути.
«От полученных травм рабочая скончалась на месте происшествия. Мужчине предъявлено обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ. Его водворили в изолятор временного содержания», — сообщили в пресс-службе полицейского Главка.
В суд Ленинского района Магнитогорска направлено ходатайство о заключении обвиняемого под стражу.
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