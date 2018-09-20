В Перми виновники ДТП угнали машину потерпевшего

Как рассказали в краевом ГУ МВД России, в дежурную часть отдела полиции № 4 обратился 36-летний пермяк. Он сообщил, что ехал по улице Макаренко на своей «десятке». Около дома №12 с его машиной допустил столкновение водитель ВАЗ-2114. Из неё вышли два молодых человека и начали высказывать претензии в адрес потерпевшего.

«Чтобы не вступать с ними в конфликт, гражданин отошел от своей Лады . Воспользовавшись ситуацией, один из молодых людей сел в его автомобиль, другой вернулся в ВАЗ-2114, и они уехали. Потерпевший обратился к сотрудникам ППС. Они сразу же приступили к розыску автомобиля и предполагаемых виновников. Вскоре машину обнаружили и передали потерпевшему. Ущерб, причиненный автомобилю, составил 50 тысяч рублей», — сообщили в краевой полиции.

Вскоре сотрудники угрозыска установили подозреваемых и доставили их в отдел полиции. Ими оказались безработный 28-летний местный житель и ранее судимый молодой 26-летний пермяк. Они признались в содеянном, сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

По факту неправомерного завладения транспортным средством без цели хищения полция возбудила уголовное дело.