Автомобиль врезался в остановку в центре Москвы

Водитель автомобиля Mazda врезался в остановку общественного транспорта в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД РФ.

По словам представителя ведомства, ДТП произошло в районе дома 20 по улице Новый Арбат. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее на Новом Арбате произошло ДТП, которое специалисты называют одним из самых дорогих в Москве. Там столкнулись сразу пять машин, среди которых Gelandewagen, Bentley , Porshe и Lamborghini

Больше всего пострадал итальянский спорткар желтого цвета. У автомобиля ценой в 20 миллионов рублей полностью разбита передняя часть.