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Автомобиль врезался в остановку в центре Москвы
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Автомобиль врезался в остановку в центре Москвы 

Москва24 + ещё 3 1 час назад
Фото: скриншот видео телеканала Москва 24
Водитель автомобиля Mazda врезался в остановку общественного транспорта в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД РФ.
По словам представителя ведомства, ДТП произошло в районе дома 20 по улице Новый Арбат. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал.
В настоящий момент выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее на Новом Арбате произошло ДТП, которое специалисты называют одним из самых дорогих в Москве. Там столкнулись сразу пять машин, среди которых Gelandewagen, Bentley, Porshe и Lamborghini.
Больше всего пострадал итальянский спорткар желтого цвета. У автомобиля ценой в 20 миллионов рублей полностью разбита передняя часть.
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