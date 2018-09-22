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В Тамбове Lada Priora попала под каток
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Четыре человека погибли в Тамбове при столкновении легковушки с катком 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Четыре человека — водитель автомобиля Lada Priora и трое пассажиров — погибли при столкновении с катком для укладки асфальта в Тамбове. Еще один пассажир госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Тамбовской области.
"Авария произошла в 03:48 мск 22 сентября в Тамбове на пересечении улиц Пролетарская и Мичуринская. Автомобиль Lada Priora врезался в каток для укладки асфальта, стоявший на дороге. В результате ДТП водитель легковой машины и трое пассажиров скончались на месте, четвертый пассажир в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу", — сказали в пресс-службе.
На улице в момент аварии, по данным пресс-службы, работало освещение, имелись знаки, предупреждающие о проведении ремонта дороги.
Движение транспорта из-за аварии не перекрывалось. "В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства ДТП", — отметили в пресс-службе.
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