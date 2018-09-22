Ещё
Новороссийские водители устроили на дороге бои без правил
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новороссийские водители устроили на дороге бои без правил 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Водители легковушек подрались на дороге в микрорайоне Цемдолина в Приморском районе города-героя. Видео появилось в паблике «ДТП Новороссийск» в социальной сети Instagram.
Автомобилисты подрались 21 сентября. По словам очевидцев, в дорожном конфликте участвовали водители Datsun и Lada Priora. Мужчина схватил другого автолюбителя за шею и бил его кулаками по лицу. Борцов разняли свидетели ЧП.
Автор ролика предположил, что участники дорожного движения были пьяны.
Из-за чего поссорились владельцы машин, неизвестно.
360tv.ru: последние новости
Жертвами столкновения легковушки с асфальтоукладчиком в Тамбове стали 4 человека. Видео Мужчина стал жертвой аварии в Чите. Виновник скрылся с места ДТП «Цвет настроения ‐ бордовый»: водители в Красноярске рассказали о пробках онлайн
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван ТОП-3 кроссоверов до 2 млн рублей
Кабриолет BMW переделали в шикарную «Победу»
Россиянин жестоко поплатился за неправильную парковку
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Названы самые необычные автомаршруты мира
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:31
Водитель легковушки попытался наказать автобус
ДТП
00:48
Погоня за виновником ДТП чуть не обернулась трагедией
ДТП
03:55
«СтопХам» ликвидировали
Автоновости
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:40
Турбо-баба: американка на велосипеде обогнала суперкары
Автоновости
02:33
Пенсионер на старенькой «Ауди» устроил GTA в Минске
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
00:18
Парковка в Москве стала бесплатной
Автоновости
00:32
Билан назвал виновника аварии
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение