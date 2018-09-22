Новороссийские водители устроили на дороге бои без правил 

Водители легковушек подрались на дороге в микрорайоне Цемдолина в Приморском районе города-героя. Видео появилось в паблике «ДТП Новороссийск» в социальной сети Instagram.
Автомобилисты подрались 21 сентября. По словам очевидцев, в дорожном конфликте участвовали водители Datsun и Lada Priora. Мужчина схватил другого автолюбителя за шею и бил его кулаками по лицу. Борцов разняли свидетели ЧП.
Автор ролика предположил, что участники дорожного движения были пьяны.
Из-за чего поссорились владельцы машин, неизвестно.