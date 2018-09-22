Ещё
Три человека погибли в ДТП в Ростовской области
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ростовской области три человека погибли в ДТП с грузовиком 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Три человека, в том числе ребенок, погибли при столкновении грузовика и легковушки на трассе в Аксайском районе Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.
Авария произошла в 15.15 мск субботы на 1089-м километре трассы М-4 "Дон". Водитель "Камаза" при совершении разворота не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110.
"В результате в легковом автомобиле погибли водитель, женщина-пассажир и мальчик 2004 года рождения", — сказал он.
На месте работают сотрудники полиции.
Последние новости
Хитрый план провалился: ГРУ не смогло спасти Британию Пожилая американка из мести поймала и убила трехметрового аллигатора США признали, что не могут остановить поток миллиардов в Россию
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Попала под каток: Lada не ушла от погони35
Россиянин жестоко поплатился за неправильную парковку
Назван ТОП-3 кроссоверов до 2 млн рублей1
BMW раскрыла планы на Парижское автошоу
Toyota возродит легендарное купе Celica
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:31
Водитель легковушки попытался наказать автобус
ДТП
00:48
Погоня за виновником ДТП чуть не обернулась трагедией
ДТП
03:55
«СтопХам» ликвидировали
Автоновости
00:41
Попала под каток: Lada не ушла от погони
ДТП Статьи
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:40
Турбо-баба: американка на велосипеде обогнала суперкары
Автоновости
02:33
Пенсионер на старенькой «Ауди» устроил GTA в Минске
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
00:18
Парковка в Москве стала бесплатной
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение