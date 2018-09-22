Три человека погибли в ДТП в Ростовской области

В Ростовской области три человека погибли в ДТП с грузовиком

Три человека, в том числе ребенок, погибли при столкновении грузовика и легковушки на трассе в Аксайском районе Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону. Авария произошла в 15.15 мск субботы на 1089-м километре трассы М-4 "Дон". Водитель "Камаза" при совершении разворота не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110. "В результате в легковом автомобиле погибли водитель, женщина-пассажир и мальчик 2004 года рождения", — сказал он. На месте работают сотрудники полиции.