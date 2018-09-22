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В Орле иномарка наехала на пешеходов
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В Орле иномарка наехала на пешеходов 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Автомобиль Citroen наехал на двоих мужчин и женщину, переходивших дорогу в неположенном месте на севере Орла, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.
"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Citroen, двигаясь по Московскому шоссе в районе дома 139, допустил наезд на трех человек — мужчин 1991 и 1989 годов рождения и женщину 1993 года рождения, которые пересекали проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода", — говорится в сообщении.
Добавляется, что в результате ДТП пострадали пешеходы, они госпитализированы.
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