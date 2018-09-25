«Реактивный» Mercedes снес музей в Угличе

Водитель почувствовал себя плохо и врезался в здание на скорости около 200 км/ч.

Инцидент, который произошел еще 22 сентября, запечатлел видеорегистратор попутного автомобиля. На опубликованных кадрах видно, как иномарка с московскими номерами на огромной скорости проносится через перекресток и врезается в деревянное строение — Музей городского быта в Угличе, Ярославская область. По словам очевидцев, автомобиль двигался со скоростью около 200 км/ч.

Позже появились подробности о произошедшем: за рулем Mercedes E200 находился 47-летний москвич, у которого случился приступ эпилепсии и он выжал педаль газа вместо тормоза. В салоне находились его жена и 12-летняя дочь.

По одной из версий, на улице Ростовская водитель потерял сознание и наехал на лежачий полицейский. «Из-под передних колес вспыхнуло пламя. Автомобиль заблокировало. В момент выезда на площадь Успенская, водитель метил в реку Волга», — написала участница сообщества «Подслушано Углич», которая якобы присутствовала на месте ДТП.

Однако версию про реку другие комментаторы посчитали «бредом»: наиболее вероятным они назвали то, что мужчина из-за приступа перепутал педали. После аварии его доставили в больницу, он находится в реанимации. О других пострадавших не сообщается.

Между тем, в момент столкновения в музее находилась туристическая группа — люди были оперативно эвакуированы из здания. Как сообщает «Газета.ru», руководство Дома городского быта не намерено предъявлять претензии водителю, а музей отремонтируют на бюджетные средства. Произошедшее они назвали «несчастным случаем».