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Туристы из Москвы на Mercedes протаранили и частично разрушили музей в Угличе
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Туристы из Москвы на Mercedes протаранили и частично разрушили музей в Угличе 

Газета.Ru + ещё 9 17 часов назад
Фото: Аргументы Недели
В Угличе (Ярославская область) автомобиль Mercedes на большой скорости протаранил деревянное здание Музея городского быта, сообщает портал «Ярославский регион». В сети появилась видеозапись столкновения.
Авария произошла 22 сентября днем. Седан Mercedes с московскими номерами протаранил Музей городского быта на Успенской площади. Иномарка " врезалась в террасу музея и повредила первый зал с экспозициями.
За рулем находился турист из Москвы 1971 года рождения. Вместе с семьей — женой и 12-летней дочерью — он приехал в Углич провести выходные.
По предварительным данным, при движении автомобиля по улице Ростовской мужчине внезапно стало плохо. Он потерял контроль над управлением и вместо педали тормоза нажал на газ. Автомобиль на полной скорости выехал на площадь, сбил ограждения и врезался в деревянное здание.
В результате ДТП никто из пешеходов и экскурсантов не пострадал. В момент аварии в Музее быта находилась туристическая группа в составе 34 человек. Экскурсоводы оперативно и грамотно эвакуировали людей через запасной выход.
Водитель в тяжёлом состоянии доставлен в реанимацию Угличской ЦРБ. Ему оказывается первая помощь и устанавливается причина внезапного ухудшения самочувствия. Жена и дочь водителя, находившиеся на заднем сиденье автомобиля, также доставлены в больницу. По предварительным данным, у них нет серьёзных повреждений, дальнейший диагноз устанавливается.
Устранить повреждения здания музея планируется в десятидневный срок.
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