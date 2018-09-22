Mercedes врезался в стену Музея городского быта в Угличе

Водитель и два пассажира пострадали в ДТП в центре Углича.

Легковой автомобиль Mercedes врезался в стену Музея городского быта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По официальным данным, ДТП произошло на Успенской площади в центре Углича. Водитель 1971 года рождения не справился с управлением и врезался сначала в ограждение, а затем в стену Музея городского быта. В машине вместе с водителем находились его жена и ребенок 2006 года рождения, передает ТАСС

По предварительной информации, водитель находится в тяжелом состоянии, жизни пострадавших угрозы нет.

Посетители музея не пострадали, а вот стена здания нуждается в ремонте после произошедшего.