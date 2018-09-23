Встал как ни в чем не бывало. В Бразилии велосипедист чудом выжил в аварии

Житель Бразилии чудом избежал смерти, когда на него наехал автомобиль, протащил на капоте и врезался в дерево. Видеозапись инцидента опубликовала газета Daily Mail.

На кадрах видно, как мужчину на велосипеде подрезает автомобиль. Водитель теряет управление, вылетает на обочину, сносит дерево, после чего врезается в стену здания. Пострадавший оказывается под колесами.

Из задымившегося автомобиля вылезает девушка-подросток и падает без чувств. Велосипедист же самостоятельно выбирается из-под машины и со стороны выглядит совершенно здоровым. Позже обоих увезли в больницу с незначительными травмами.

Как стало известно, девушка решила покататься на родительском автомобиле, когда их не было дома. Ей предъявлены обвинения в управлении транспортным средством без водительских прав, причинении вреда здоровью и опасном вождении.