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«Встал как ни в чем не бывало»
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Встал как ни в чем не бывало. В Бразилии велосипедист чудом выжил в аварии 

РИА Новости 4 часа назад
Житель Бразилии чудом избежал смерти, когда на него наехал автомобиль, протащил на капоте и врезался в дерево. Видеозапись инцидента опубликовала газета Daily Mail.
На кадрах видно, как мужчину на велосипеде подрезает автомобиль. Водитель теряет управление, вылетает на обочину, сносит дерево, после чего врезается в стену здания. Пострадавший оказывается под колесами.
Из задымившегося автомобиля вылезает девушка-подросток и падает без чувств. Велосипедист же самостоятельно выбирается из-под машины и со стороны выглядит совершенно здоровым. Позже обоих увезли в больницу с незначительными травмами.
Как стало известно, девушка решила покататься на родительском автомобиле, когда их не было дома. Ей предъявлены обвинения в управлении транспортным средством без водительских прав, причинении вреда здоровью и опасном вождении.
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