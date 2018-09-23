В ДТП в Ульяновской области пострадали семь человек

Семь человек пострадали после столкновения автомобиля с железобетонными блоками на трассе, где велись дорожные работы, в Ульяновской области. В числе пострадавших есть 16-летняя девушка, говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по региону.

"По предварительной информации, житель Удмуртии, имеющий водительский стаж 17 лет, управляя автомашиной Volkswagen Crafter (категория "С"), не имея права управления транспортным средством данной категории, не выбрал безопасную скорость движения на месте производства дорожных работ, в результате чего допустил наезд на железобетонные блоки. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили семь человек", — отмечается в сообщении.

Пять пострадавших пассажиров автомобиля госпитализированы в медучреждение, в их числе 16-летняя девушка, мужчина и три женщины. Водитель и еще одна пассажирка обращались за помощью в медицинское учреждение, где им назначено лечение.

По данным управления МВД России по региону, авария произошла утром в Тереньгульском районе на 273-м км автодороги "Подъезд к городу Ульяновску от автодороги М-5 "Урал". Устанавливаются все обстоятельства ДТП.