Мясорубка в Балаково

Пять человек погибли в результате столкновения легкового автомобиля и "Газели" в городе Балаково Саратовской области. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Столкнулись Renault Logan и грузовая «Газель», в результате пятеро погибших в Renault Logan», — сказал начальник службы спасения Саратовской области Юрий Юрин.

"В Renault Logan погибли четыре женщины и один мужчина. В "Газели" пострадал водитель, спасатели достали его из покореженного автомобиля и передали сотрудникам скорой медицинской помощи", — добавил Юрин.

По предварительным данным, водитель "логана" не справился с управлением и врезался в грузовой автомобиль.