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Мясорубка в Балаково
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Мясорубка в Балаково 

Рамблер 46 минут назад
Пять человек погибли в результате столкновения легкового автомобиля и "Газели" в городе Балаково Саратовской области. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Столкнулись Renault Logan и грузовая «Газель», в результате пятеро погибших в Renault Logan», — сказал начальник службы спасения Саратовской области Юрий Юрин.
"В Renault Logan погибли четыре женщины и один мужчина. В "Газели" пострадал водитель, спасатели достали его из покореженного автомобиля и передали сотрудникам скорой медицинской помощи", — добавил Юрин.
По предварительным данным, водитель "логана" не справился с управлением и врезался в грузовой автомобиль.
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