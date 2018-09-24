В Крыму произошло смертельное ДТП

Пять человек погибли в результате ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Первомайском районе Крыма, передаёт РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МВД.
По предварительным данным, ВАЗ-2101 выехал на встречную полосу и совершил столкновение с рейсовым автобусом. Погибли пятеро пассажиров легкового автомобиля.
В экстренных службах проинформировали, что авария произошла примерно в 15:15 мск в районе села Каштановка.
Ранее пять человек погибли при столкновении Renault Logan и «Газели» под Саратовом.
В марте URA.RU передавало, что в дорожно-транспортном происшествии в Челябинске погибли четыре человека.