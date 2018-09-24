Ещё
В Крыму произошло смертельное ДТП
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Крыму 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пять человек погибли в результате ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Первомайском районе Крыма, передаёт РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МВД.
По предварительным данным, ВАЗ-2101 выехал на встречную полосу и совершил столкновение с рейсовым автобусом. Погибли пятеро пассажиров легкового автомобиля.
В экстренных службах проинформировали, что авария произошла примерно в 15:15 мск в районе села Каштановка.
Ранее пять человек погибли при столкновении Renault Logan и «Газели» под Саратовом.
В марте URA.RU передавало, что в дорожно-транспортном происшествии в Челябинске погибли четыре человека.
RT на русском: последние новости
В Курганской области завели уголовное дело после ДТП с тремя погибшими Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Крыму Два человека погибли в результате ДТП с автобусом в Турции
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фатальный обгон: пьяный лихач погубил всю семью28
Мясорубка в Балаково36
Люфт «на глаз». Водители возмущены
Audi воскресит Horch для конкуренции с Maybach
Мечта автолюбителя: на «Ладе» как в иномарке1
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:36
Водитель Gelendwagen показал урок «обычной доброты»
ДТП
01:02
Люфт «на глаз». Водители возмущены
Автоновости
00:25
В Москве столкнулись автобус, автокран и легковушка
ДТП Автоспорт
00:31
Водитель легковушки попытался наказать автобус
ДТП
00:48
Погоня за виновником ДТП чуть не обернулась трагедией
ДТП
03:55
«СтопХам» ликвидировали
Автоновости
00:41
Попала под каток: Lada не ушла от погони
ДТП Статьи
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:40
Турбо-баба: американка на велосипеде обогнала суперкары
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение