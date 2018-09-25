«Газ» вместо тормоза: реактивный Mercedes разрушил музей

В сети появилось шокирующее видео, как в Ярославской области Mercedes с туристами из Москвы на огромной скорости протаранил Музей городского быта. Очевидцы утверждают, что скорость люксовой иномарки была близка к 200 км/ч. Как оказалось, водителю стало плохо из-за приступа эпилепсии, и он перепутал педали газа и тормоза. Власти города заверили, что подавать в суд на водителя иномарки не намерены и в течение 10 дней планируют восстановить здание за счет местного бюджета.

В понедельник в сети появилось видео инцидента, произошедшего в городе Углич (Ярославской области) еще в субботу, 22 сентября.

В тот день в здание Музея городского быта, расположенном на Успенской площади, на огромной скорости влетел Mercedes E200 с московскими номерами. На записи с видеорегистратора одного из автомобилистов видно, что иномарка на колоссальной скорости буквально пролетает перекресток и через секунду врезается в деревянную террасу музея, при этом подняв облако пыли. Как утверждают очевидцы аварии, после столкновения Mercedes загорелся.

«Пролетел, как ракета», — писали в комментариях к видео пользователи.

Очевидцы тут же кинулись помогать водителю и пассажирам. Как они позже рассказывали в группе «Подслушано | Углич», автомобиль ехал со стороны Москвы.

«На улице Ростовская водитель потерял сознание из-за приступа эпилепсии и чирканулся о лежачие полицейские. Из-под передних колес вспыхнуло пламя. Автомобиль заблокировало. В момент выезда на площадь Успенская, водитель метил в реку Волга», — рассказала местная жительница Любовь Мартынова якобы со слов самого водителя.

Однако некоторые утверждают, что Mercedes вспыхнул уже после столкновения и версию о том, что водитель «метил в реку», называют абсурдом.

За рулем находился 47-летний мужчина, а на заднем сиденье были его жена и 12-летняя дочь. Семья приехала из Москвы в Углич на выходные.

По предварительным данным, у мужчины действительно случился приступ эпилепсии и он хотел остановиться, однако перепутал педали газа и тормоза, поэтому на огромной скорости протаранил музей. По словам очевидцев, скорость иномарки составляла около 200 км/ч.

По словам Елены Потаповой, чей муж помогал вытащить пострадавших из горевшего автомобиля, жена водителя пыталась остановить иномарку.

«Мой муж стоял около врача и ждал когда ему обработают руку, следователь говорил с девочкой, которая рассказала, что папе стало плохо, а мама пыталась остановить машину», — рассказала Елена Потапова.

Мужчину в тяжелом состоянии доставили в реанимацию местной больницы, а уже в ночь с субботы на воскресенье его перевезли в Москву в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

Жена и дочь водителя, находящиеся на заднем сиденье так же доставлены в больницу, однако врачи не диагностировали у них серьезных травм.

Во момент аварии в музее находилась туристическая группа из 34 человек. Экскурсоводы оперативно эвакуировали людей через запасной выход. В результате ДТП никто из экскурсантов не пострадал. Также никто из пешеходов по счастливой случайности не оказался на пути движущейся на бешеной скорости иномарки.

«Газета.Ru» хотела уточнить какие экспонаты были повреждены в результате происшествия, однако в понедельник, 24 сентября по телефонам частично разрушенного музея никто не отвечал.

В администрации Угличского района «Газете.Ru» пояснили, что сразу после аварии, еще в субботу, было принято решение восстановить музей за счет местного бюджета.

Глава района Анатолий Курицин , прибывший на место происшествия, поручил проработать смету и восстановить здание за десять дней.

«Самое главное, что все живы. Здание для нас очень дорого, Музей городского быта — один из интереснейших объектов в городе. Мы уже приняли все меры по охране и консервации здания на ближайшие дни. В понедельник начнутся восстановительные работы. Ничто не смогло бы остановить эту машину. Это ужасная трагедия для семьи водителя. Надеемся, что с ним все будет хорошо», — говорил Курицин на месте происшествия в субботу.

В администрации района «Газете.Ru» пояснили, что они не намерены подавать в суд на водителя и взыскивать с него деньги так как все произошедшее — несчастный случай.

Музей городского быта был открыт в Угличе 1 октября 2004 года в здании бывшей городской публичной библиотеки. Музейная экспозиция рассказывающая о жизни, быте, нравах и традициях угличан, живших в конце XIX—начале XX веков, насчитывает более 3000 экспонатов.