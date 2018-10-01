Массовое ДТП в Москве: 13 пострадавших

По меньшей мере 13 человек пострадали в результате ДТП в Москве. Об этом сообщает Mash.
По информации Telegram-канала, авария произошла на пересечении улиц Свободы и Планерной на северо-западе столицы. В результате столкновения двух маршрутных такси и трех легковых автомобилей пострадали не менее 13 человек. Состояние четверых из них врачи оценивают как тяжелое.
На видеозаписи, опубликованной каналом, видны три разбитые «Газели» и минивэн.
Тем временем Telegram-канал «112» опубликовал два видео с городских камер наблюдения, запечатлевшие момент и последствия ДТП. На первой видно, как маршрутка врезается в останавливающуюся на светофоре «Газель», после чего последняя таранит стоящие впереди автомобили. На втором видео видны три поучаствовавшие в аварии «Газели» и минивэн, а также работающие на месте ЧП медики и полицейские.
Между тем собеседник в Московском авиационном центре сообщил РИА Новости, что в результате ДТП пострадали девять человек. Один из них был доставлен в больницу на вертолете.