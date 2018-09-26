Ещё
В Якутии сдали первые участки трассы «Вилюй», которую обсуждали с Путиным
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Якутии сдали первые участки трассы «Вилюй», которую обсуждали с Путиным 

РИА Новости + ещё 3 4 часа назад
Фото: ДорИнфо
ЯКУТСК, 26 сен — РИА Новости. Первые участки федеральной трассы «Вилюй», реконструкция которой обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, сдали в Якутии, сообщил врио главы региона Айсен Николаев на личной странице в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Айсен Сергеевич Николаев (@nikolaev_aisen)
26 Сен 2018 в 2:17 PDT  Николаев принял участие в торжественном открытии участка дороги с асфальтобетонным покрытием на федеральной трассе «Вилюй».
"Сегодня мы открыли участки трассы «Вилюй» с 26 по 44 километр и с 55 по 69 километр. Дорога была расширена, стала полноценной двухполосной. В следующем году асфальт дойдет до села Бердигестях Горного района. По итогам строительного сезона этого года будут реконструированы 140 километров автодороги, пять мостов и 44 водопропускные трубы. Также на 61 километре вилюйской трассы появилась стела между Якутском и Горным улусом. Уверен, она станет визитной карточкой этой автодороги", — сообщил Николаев.
Врио главы подчеркнул стратегическое значение трассы не только для Якутии, но и для всего северо-востока России.
"Когда в августе я встречался с президентом нашей страны Владимиром Путиным, одним из вопросов, которые мы обсудили наряду с Ленским мостом, был вопрос реконструкции дороги «Вилюй» и продолжение ее строительства до Иркутской области. Это крайне важный проект, ведь в ближайшие годы дорога до Мирного уже должна стать полностью круглогодичной, а после пойти на юго-запад для того, чтобы наша страна впервые в истории смогла получить автомобильное сообщение Иркутск-Мирный-Якутск-Магадан", — отметил он.
На торжественной церемонии Николаев поблагодарил строителей дороги и сотрудников управления дорог «Вилюй» и вручил отличившимся государственные награды республики.
Другие новости региона читайте здесь>>
Последние новости
"Шут гороховый": в Сети посмеялись над "потерявшемся" в ООН Порошенко Ученые открыли орган, молодеющий при наступлении старости Катастрофа: американские фермеры массово банкротятся из-за России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ОСАГО «привяжут» к водителям3
Бункер на колесах: новый «Зверь» Трампа19
Камеры ГАИ начали массово ошибаться3
«Занесение хвостов»: заправки заплатят за недолив
5 способов, чтобы вас не останавливали гаишники3
Видео
01:39
Дождь парализовал Москву
Автоновости
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
04:12
McLaren Senna и 720S сравнили в дрэг-гонке
Автоновости
00:36
Водитель Gelendwagen показал урок «обычной доброты»
ДТП
01:02
Люфт «на глаз». Водители возмущены
Автоновости
00:25
В Москве столкнулись автобус, автокран и легковушка
ДТП Автоновости
00:31
Водитель легковушки попытался наказать автобус
ДТП
00:48
Погоня за виновником ДТП чуть не обернулась трагедией
ДТП
03:55
«СтопХам» ликвидировали
Автоновости
00:41
Попала под каток: Lada не ушла от погони
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение