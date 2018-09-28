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«Это могло быть покушение»
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«Не исключаю, что это покушение»: Скрипаль попала в ДТП 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Виктория Скрипаль, племянница бывшего российского разведчика, отравленного вместе с дочерью весной в Солсбери, попала в серьезное ДТП в Подмосковье. После инцидента она намекнула, что в случившемся могут быть виноваты западные спецслужбы. При этом сама авария произошла без участия других транспортных средств — автомобиль Скрипаль врезался в отбойник по дороге на телеэфир.
Авария с участием Виктории Скрипаль, получившей известность благодаря регулярным появлениям в различных ток-шоу, посвященных теме отравления ее дяди, произошла еще в среду, 26 сентября, но известно о проишествии стало только в пятницу.
Как рассказала «МК» сама женщина, авария произошла около 15.00 в Подмосковье на Ярославском шоссе. Работающая в Ярославле бухгалтером Скрипаль вместе с мужем направлялась в столицу на очередной телеэфир, посвященный на этот раз последним разоблачениям предполагаемых отравителей ее дяди Руслана Боширова и Александра Петрова.
В момент аварии, которая произошла буквально в 500 метрах после въездной стелы в Московскую область, за рулем семейного Chevrolet находился муж Виктории.
«Мы ехали с разрешенной скоростью в крайней левой полосе, машин вокруг, к счастью, не было, только перед нами ехала одинокая фура, — рассказала журналистам Виктория Скрипаль. — Неожиданно мы услышали скрежет, и машина начала терять управление, провалившись в районе переднего левого колеса. Муж быстро среагировал и тем самым спас нас — он выкрутил руль вправо, и мы на полном ходу вписались в отбойник. Я только и успела вымолвить одно непечатное слово».
Как призналась женщина, ее и мужа спасло от ранений то, что они были пристегнуты. От удара об отбойник, судя по фотографиям с места ДТП, серьезно пострадала левая, водительская сторона автомобиля. Кроме того, серьезно повреждены бампер и капот, а также передние колесо и подвеска. Так как в результате удара иномарку «припечатало» к разделительному заграждению, которое, судя по всему, и уберегло семейную пару от серьезных последствий, выбираться из салона супругам пришлось через пассажирскую дверь.
После этого Скрипали вызвали полицию. Кстати, на фото с места ДТП бросается в глаза и то, что с иномарки сняты госномера — автомобиль получил не настолько сильные повреждения, чтобы табличка отлетела куда-то в сторону. Скорее всего, номер был снят именно для того, чтобы «не светить» его на фотографиях, которые потом должны были попасть в прессу.
«Я не исключаю, что это могло быть покушение. Балансировку, колеса и подвеску муж проверял в сервисе неделю назад, когда я последний раз ездила на телеэфир в Москву. После этого машина все это время стояла, там, где стоит всегда, во дворе нашего дома. Камер вокруг нет, могли и преднамеренно скрутить что-нибудь», — предположила племянница Сергея Скрипаля.
По словам женщины, что многие были в курсе ее планов выступить на программе по теме Скрипалей. Она допускает связь между ДТП и ее критической позицией по отношению к расследованиям зарубежных СМИ о личностях «агентов» Петрова и Боширова.
При это никаких конкретных доказательств, хоть как-то свидетельствующих об обоснованности подозрений в адрес неких недоброжелателей, Скрипаль не привела.
Напомним, что экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери. По заявлению правоохранительных органов Великобритании, нервно-паралитический агент семейства «Новичок» был нанесен на ручку двери в доме Скрипаля. Пострадавшие несколько недель пребывали без сознания — Юлию Скрипаль выписали из больницы только 9 апреля, а ее отца почти на месяц позже, 18 мая. После этого Юлия лишь раз выступила в СМИ, заверив, что с ней и ее отцом все в порядке. Сам Сергей Скрипаль избегает контактов со СМИ.
Британские власти заявили, что к инциденту причастно российское государство. Эта версия основывалась на том, что «Новичок» разрабатывался в СССР, а также на личности главных подозреваемых — россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которые были замечены в Солсбери в день отравления и затем спешно покинули Великобританию.
Петров и Боширов даже выступили в СМИ, где опровергли свою причастность, как к работе в ГРУ, так и к инциденту со Скрипалем в целом.
На днях журналистские сообщества The Insider и Bellingcat провели совместное расследование и установили «настоящую» личность россиянина Руслана Боширова.
По данным журналистов, настоящее имя «Руслана Боширова» на самом деле Анатолий Чепига — он полковник Главного управления Генерального штаба ВС РФ (бывшее ГРУ). Более того, в конце 2014 года, по информации СМИ, Чепига был удостоен звания Героя России «за выполнение миротворческой миссии» предположительно на Донбассе.
The Insider и Bellingcat обещают в ближайшее время назвать «настоящее» имя и второго подозреваемого — Александра Петрова.
В российском МИДе обнародованные данные о личностях предполагаемых отравителей назвали «вбросом».
Между тем, английские СМИ сообщили, что британские следователи установили личность третьего подозреваемого в отравлении Скрипаля. Он также якобы является сотрудником ГУ Генштаба ВС РФ.
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