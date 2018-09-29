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Страшное ДТП в Подмосковье: пострадали 20 человек
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ДТП в Подмосковье: пострадали 20 человек 

Рамблер 6 часов назад
В Подмосковье попал в аварию автобус, перевозивший сотрудников «Магнита».
Как сообщает РИА Новости, автобус столкнулся с внедорожником, который двигался в попутном направлении.
После столкновения автобус съехал в кювет и перевернулся. ДТП произошло на трассе М-5 «Урал» в Московской области.
Рано утром в субботу в Луховицком районе автобус столкнулся с внедорожником, который двигался в том же направлении, а затем съехал в кювет и перевернулся.
В ДТП пострадали 20 человек, из них четверо находятся в тяжелом состоянии. 16 человек проходят амбулаторное лечение.
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