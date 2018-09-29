Страшное ДТП в Подмосковье: пострадали 20 человек

ДТП в Подмосковье: пострадали 20 человек

В Подмосковье попал в аварию автобус, перевозивший сотрудников «Магнита»

Как сообщает РИА Новости, автобус столкнулся с внедорожником, который двигался в попутном направлении.

После столкновения автобус съехал в кювет и перевернулся. ДТП произошло на трассе М-5 «Урал» в Московской области.

Рано утром в субботу в Луховицком районе автобус столкнулся с внедорожником, который двигался в том же направлении, а затем съехал в кювет и перевернулся.

В ДТП пострадали 20 человек, из них четверо находятся в тяжелом состоянии. 16 человек проходят амбулаторное лечение.