В Севастополе пассажирский автобус смял легковушку

В субботу в Севастополе в районе поворота на аэропорт "Бельбек" рейсовый автобус столкнулся с автомобилем Opel Omega. В результате ДТП иномарка слетела с дороги и врезалась в ограждение. О случившемся сообщают очевидцы в соцсетях.

Автобус протаранил иномарку на повороте на "Бальбек"Судя по размещенному в одном из автофорумов видео, до приезда полиции и других ведомств, оказавшиеся на месте очевидцы пытались своими силами помочь заблокированным в легковушке водителю и пассажиру и вызвать медиков. Однако мужчина, который ехал на переднем сидении, не подавал признаков жизни.

Позже, судя по фото, пострадавших достали из покореженного кузова при помощи специального инструмента. Автобус находился на полосе встречного движения.