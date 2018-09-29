В Кабардино-Балкарии два человека погибли в ДТП

Два человека погибли, еще четверо были доставлены в больницу в результате столкновения двух автомобилей на федеральной автодороге "Кавказ" в Кабардино-Балкарии, сообщает региональное МВД "В 6.20 мск в субботу на автодороге "Кавказ" в Зольском районе Кабардино-Балкарии вблизи селения Малка произошло столкновение автомашин "Лада-Калина" и Opel. По предварительным данным, 25-летний житель Дагестана, управляя "Ладой-Калина" не справился с управлением, выехал на встречную полосу, затем на левую обочину, где врезался в Opel под управлением 39-летнего жителя Ставропольского края", — говорится в сообщении. В результате водитель " Лады " и его пассажир — 61-летняя женщина от полученных травм скончались на месте происшествия. "В лечебное учреждение госпитализированы 30-летний пассажир "Лады", водитель Opel и две женщины — пассажиры иномарки, 48 и 45 лет", — уточняет МВД. По данным министерства, угрозы для жизни пострадавших нет. По факту происшествия проводится проверка, выясняются обстоятельства ДТП, на месте работает следственно-оперативная группа.