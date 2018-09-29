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Ребенок пострадал в ДТП с участием фуры в Москве
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Ребенок пострадал в ДТП с участием фуры в столице 

Москва24 1 час назад
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Ребенок пострадал в аварии с участием фуры в столице. Четырехлетнего пострадавшего реанимируют врачи, сообщили в пресс-службе департамента ГОЧСи ПБ.
Инцидент произошел на Киевском шоссе. На место вылетели два санитарных вертолета Московского авиационного центра.
"Один экипаж санитарного вертолета эвакуировал с места аварии пострадавшую женщину в лечебное учреждение Москвы. Второй ждет, пока врачи реанимируют малыша четырех лет для доставки его в больницу", — цитирует представителя ведомства ТАСС.
Всего в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика пострадали три человека.
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