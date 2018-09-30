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«Мент в законе» напал на гаишников
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«Мент в законе» напал на гаишников. Ему грозит тюрьма 

Авторамблер 15 часов назад
События ролика происходят 27 сентября в Грязовце. Сотрудники ДПС преследовали машину, водитель которой отказался останавливаться по их требованию. Нарушитель доехал до своего дома и лишь потом вышел. Им оказался 54-летний сотрудник МВД в отставке.
К удивлению полицейских, мужчина начал агрессивно разговаривать и угрожать им, а затем и вовсе набросился на сотрудников ДПС с кулаками. В драку включился и сын отставника. В результате, полицейские получили травмы.
Этим делом уже занялись в СК. "Менту в законе" (так мужчина назвал себя на видео) и его сыну теперь грозят нешуточные сроки. Однако обидно за полицейских: в этой истории два хама подняли руку на патрульных, а те ничего не смогли сделать в ответ. Это подрывает репутацию всего ведомства.
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