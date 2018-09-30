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В Азербайджане столкнулись автобус и грузовик
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В Азербайджане в ДТП с участием микроавтобуса пострадали 15 человек 

RT на русском + ещё 2 5 часов назад
Фото: РИА Новости
В Азербайджане произошло крупное ДТП с участием микроавтобуса и грузового автомобиля, в результате которого погибли два человека и ещё 15 пострадали.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Минздрава Азербайджана Сафаю Ахмедову.
«В поселке Зейналабдина Тагиева в городе Сумгайыт столкнулись микроавтобус и грузовик. В результате двое погибших, 15 пострадавших», — сообщила она.
Ахмедова добавила, что в том числе пятеро пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.
Ранее стало известно, что в Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали 15 человек.
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