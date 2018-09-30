В Азербайджане столкнулись автобус и грузовик

В Азербайджане в ДТП с участием микроавтобуса пострадали 15 человек

В Азербайджане произошло крупное ДТП с участием микроавтобуса и грузового автомобиля, в результате которого погибли два человека и ещё 15 пострадали.

«В поселке Зейналабдина Тагиева в городе Сумгайыт столкнулись микроавтобус и грузовик. В результате двое погибших, 15 пострадавших», — сообщила она.

Ахмедова добавила, что в том числе пятеро пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее стало известно, что в Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали 15 человек.