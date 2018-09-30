Ещё
Видео массовой аварии на СЖМ попало в сеть
Далее:
Читайте также:
Ещё

Видео массовой аварии на СЖМ попало в сеть 

Деловое сообщество 2 часа назад
Массовое ДТП произошло около 23:00. По словам очевидцев, водитель «БВМ» не справился с управлением и врезался в идущую впереди «Ладу». От удара автомобиль отбросило и развернуло на дороге. После Лада въехала в припаркованные рядом автомобили, помяв сначала «Хендай», а после по инерции стоящий впереди «Митсубиси».
К счастью в аварии никто не пострадал, а вот машинам пришлось вызывать эвакуатор, они получили сильные механические повреждения. В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются сотрудники ГАИ.
https://youtu.be/pjcDEz3npE8
Деловое сообщество: последние новости
В Ростове свадьба на «Гелендвагене» попала в аварию Смявшая иномарку фура под Ростовом спровоцировала огромный затор Состязания водителей уборочной техники прошли в Ростове
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мент в законе» напал на гаишников
Что нужно знать при покупке зимних шин с рук
Страшное ДТП в Подмосковье: пострадали 20 человек16
5 способов, чтобы вас не останавливали гаишники6
Новые правила регистрации машин возмутили россиян9
Видео
01:39
Дождь парализовал Москву
Автоновости
02:05
«Мент в законе» напал на гаишников
ДТП
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
04:12
McLaren Senna и 720S сравнили в дрэг-гонке
Автоновости
00:30
Страшное ДТП в Подмосковье: пострадали 20 человек
ДТП
02:02
Машины резко подорожают
Автоновости Бортжурнал
00:36
Водитель Gelendwagen показал урок «обычной доброты»
ДТП
Самый быстрый в мире сарай установил новый рекорд скорости
Автоновости Бортжурнал
01:02
Люфт «на глаз». Водители возмущены
Автоновости
00:25
В Москве столкнулись автобус, автокран и легковушка
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение