Видео массовой аварии на СЖМ попало в сеть 

Массовое ДТП произошло около 23:00. По словам очевидцев, водитель «БВМ» не справился с управлением и врезался в идущую впереди «Ладу». От удара автомобиль отбросило и развернуло на дороге. После Лада въехала в припаркованные рядом автомобили, помяв сначала «Хендай», а после по инерции стоящий впереди «Митсубиси».
К счастью в аварии никто не пострадал, а вот машинам пришлось вызывать эвакуатор, они получили сильные механические повреждения. В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются сотрудники ГАИ.
https://youtu.be/pjcDEz3npE8