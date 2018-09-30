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В Ярославле два человека заживо утонули в автомобиле
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В Ярославле два человека заживо утонули в автомобиле 

Ридус + ещё 1 4 часа назад
Фото: ТАСС
В субботу, 29 сентября, автомобиль Volkswagen Transporter съехал в воду с паромной переправы в селе Новодашково Ярославской области. В момент аварии в его салоне находилось пять человек.
В результате инцидента двое пассажиров минивэна погибли на месте, водителю и двоим другим пострадавшим удалось выбраться из ушедшего ко дну автомобиля, сообщает сайт Управления МВД по Ярославской области.
«По предварительной информации, водитель автомашины «Фолксваген Транспортер» мужчина 1976 года рождения не справился с управлением и совершил съезд с пристани переправы в реку Волга. В результате ДТП пассажиры: мужчина 1981 года рождения и женщина 1979 года рождения — жители Вологодской области, скончались на месте происшествия», — говорится в сообщении.
Сотрудники полиции проводят проверку, выясняя окончательные обстоятельства трагедии.
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