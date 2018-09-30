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В Югре бензовоз столкнулся с автобусом
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В Югре шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и бензовозом 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Шесть человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса и бензовоза в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Авария, по словам собеседника агентства, произошла утром в воскресенье на 34-м километре трассы Нижневартовск — Радужный.
"Автобус столкнулся с бензовозом. Пострадавших шестеро — один водитель и пять пассажиров, все они находились в автобусе в момент ДТП", — отметил представитель ведомства, уточнив, что несовершеннолетних среди пострадавших нет.
По предварительной информации УМВД, автобус перевозил работников нефтедобывающей компании.
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