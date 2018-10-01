Ещё
В Хабаровске из-за ДТП пострадали пять человек
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Хабаровске в результате ДТП пострадали пять человек 

RT на русском + ещё 11 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Хабаровске произошло ДТП с участием трёх маршрутных автобусов, в результате происшествия пострадали пять человек, сообщает МВД по региону.
«В результате ДТП пострадали 5 человек, из них: кондуктор автобуса маршрута №10, 4 пассажира автобуса маршрута №85, в их числе две девушки 16 лет. Все пострадавшие госпитализированы», — говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что в Индустриальном районе Хабаровска водитель автобуса маршрута №85, двигаясь по улице Краснореченской со стороны улицы Узловой в строну улицы Индустриальной по полосе, предназначенной для движения автобусов, при перестроении в среднюю полосу дороги, не убедился в безопасности своего манёвра и столкнулся с автобусом маршрута №25, который двигался в том же направлении. После чего автобус маршрута №85 столкнулся с автобусом маршрута №10.
Ранее сообщалось, что в Хабаровске произошло столкновение легкового автомобиля, скорой помощи и автобуса.
RT на русском: последние новости
Источник: число пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье достигло 20 В Курганской области завели уголовное дело после ДТП с тремя погибшими Прокуратура начала проверку после аварии с автобусом в Подмосковье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зимой каршеринг превращается в квест
На каких автомобилях ездят звезды Дома-2
Kia покажет гибридную версию нового Sportage
В Ярославле два человека заживо утонули в автомобиле1
Geely увеличила продажи в России
Видео
01:39
Дождь парализовал Москву
Автоновости
02:05
«Мент в законе» напал на гаишников
ДТП
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
04:12
McLaren Senna и 720S сравнили в дрэг-гонке
Автоновости
00:30
Страшное ДТП в Подмосковье: пострадали 20 человек
ДТП
02:02
Машины резко подорожают
Автоновости Бортжурнал
00:36
Водитель Gelendwagen показал урок «обычной доброты»
ДТП
Самый быстрый в мире сарай установил новый рекорд скорости
Автоновости Бортжурнал
01:02
Люфт «на глаз». Водители возмущены
Автоновости
00:25
В Москве столкнулись автобус, автокран и легковушка
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение