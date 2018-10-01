«Специфический дефект»: почему поднялся мост в Петербурге

Названа причина самопроизвольной разводки Володарского моста

В Санкт-Петербурге назвали причину самопроизвольного поднятия Володарского моста. Специалисты курирующего переправу госпредприятия «Мостотрест» пришли к выводу, что поднимающаяся часть моста имеет специфический дефект, из-за которого разводящийся пролет «ходит» вправо-влево. Это оказывает негативное воздействие на механизмы Володарского моста. В компании заявляют, что мост находится в исправном состоянии, однако процесс разводки до сих пор находится под дополнительным контролем.

Специалисты из Петербургского государственного университета путей сообщения назвали причину самопроизвольной разводки Володарского моста 25 августа в Санкт Петербурге. Незапланированный подъем мог случится из-за сбоя в системе управления разводным пролетом во время проверки готовности оборудования.

Кроме того, при изучении работы переправы специалисты обнаружили, что поднимающаяся часть моста имеет специфический дефект, из-за которого разводящийся пролет «ходит» вправо-влево. Это оказывает негативное воздействие на механизмы Володарского моста и также могло стать одной из причин самопроизвольного подъема.

В компании уточнили, что несмотря на то, что на данный момент пролет моста находится в исправном и работоспособном состоянии, процесс разводки проходит под дополнительным контролем.

«Оценивая результаты выполненного обследования в целом, специалисты пришли к выводу о том, что в настоящее время разводной пролет Володарского моста находится в исправном и работоспособном состоянии. Все элементы механизма разводки — гидроцилиндры, основные насосные станции, гидромагистрали, аппаратура управления — работают штатно, дефектов и повреждений не имеют. Также полностью исправны элементы замков запирания крыла, фиксирующие крыло в наведенном/разведенном положении», — сообщили в СПб ГКУ «Мостотрест».

Напомним, что самопроизвольное поднятие Володарского моста произошло вечером 25 августа и привело к серьезному ДТП с участием трех автомобилей.

Мост резко поднялся на 30-40 сантиметров и в этот момент в него влетела Lada Kalina. Переднюю часть отечественного автомобиля буквально смяло, было разбито лобовое стекло. Как сообщается, машина не подлежит восстановлению. Следовавший за ней автобус «ПАЗ» №401 попытался уйти от столкновения и наскочил на ограждение моста, вследствие чего ему оторвало колесо. После этого в автобус въехал водитель Nissan Qashqai.

По словам очевидцев, створка моста поднялась, а затем почти сразу же опустилась.

В результате ДТП 25-летний водитель Lada Kalina получил серьезные травмы: у него сломаны обе ноги. Его состояние оценивается как тяжелое. У водителя Nissan, 30-летней женщины, диагностировали закрытую травму живота, она также находится в больнице. Пострадала 51-летняя пассажирка автобуса Наталья Немцева , которой госпитализация не потребовалась. У нее повреждены связки коленного сустава.

В первую очередь в качестве причины инцидента рассматривали ремонт асфальтового покрытия, который был закончен за день до поднятия моста. Якобы новый асфальт оказался слишком тяжелым, что повлекло за собой дополнительную нагрузку на переправу.

Четвертого сентября Следственный отдел по Невскому району ГСУ СК России по Петербургу возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Максимальным наказанием за данное правонарушение является лишение свободы на срок до двух лет. Ход и результаты расследования взяли на контроль в центральном аппарате СК России.

Как пояснили «Газете.Ru» в региональном управлении СК в понедельник, 1 октября, подозреваемых по делу пока нет. На данный момент проведены необходимые экспертизы, результаты которых будут позже. Предварительное следствие будет закончено в срок, установленный законом — не позднее двух месяцев со дня возбуждения дела.

Примечательно, что после самопроизвольного развода Володарского моста госпредприятие «Мостотрест», курирующее переправу, объявило аукцион на проведение работ по замене оборудования. Согласно документации, в ходе работ будут заменены элементы подъёма и разводки пролетного строения моста. Начальная цена контракта составляет 17 млн 645 тысяч рублей.