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В Барнауле автобус врезался в опору моста
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В Барнауле автобус врезался в опору моста 

РИА Новости + ещё 20 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Автобус врезался в опору моста в Барнауле во вторник, пострадали 11 человек, им оказана медицинская помощь, сообщает ГУМВД по региону.
По данным ведомства, авария произошла в 15.42 (11.42 мск) в Барнауле на проспекте Строителей, в районе дома №143.
"По предварительной информации, водитель 1991 года рождения, управляя автобусом Hyundai County, при возникновении опасности для движения не принял меры к снижению скорости и наехал на опору моста", — говорится в сообщении.
По данным полиции, в ДТП пострадали 11 пассажиров, всем им оказана медицинская помощь. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.
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