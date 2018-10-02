В Барнауле автобус врезался в опору моста

Автобус врезался в опору моста в Барнауле во вторник, пострадали 11 человек, им оказана медицинская помощь, сообщает ГУМВД по региону.

По данным ведомства, авария произошла в 15.42 (11.42 мск) в Барнауле на проспекте Строителей, в районе дома №143.

"По предварительной информации, водитель 1991 года рождения, управляя автобусом Hyundai County, при возникновении опасности для движения не принял меры к снижению скорости и наехал на опору моста", — говорится в сообщении.

По данным полиции, в ДТП пострадали 11 пассажиров, всем им оказана медицинская помощь. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.