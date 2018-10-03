Водитель Audi не пропустил девушку и пожалел

Городская среда положительно сводит водителей с ума. Иначе как можно объяснить такое поведение героя видео?

Действие происходит на съезде с КАД на Дачный проспект в Петербурге. Девушка-водитель пыталась перестроиться в левый ряд, однако водитель черной Audi твердо решил не пускать никого перед собой. За что и поплатился: сам же коснулся автомобиля Nissan и устроил аварию на ровном месте.

Однако еще более непонятны его дальнейшие действия. Мужчина ведет себя неадекватно и бросается на девушку с кулаками, пинает ее автомобиль и кричит. Вероятно, его злость направлена на девушку именно потому, что злиться на собственную глупость водитель попросту не умеет.

На месте девушки мы рекомендуем вызывать полицию как можно скорее и предоставлять им видео с регистраторов.