Страшная авария в Тверской области 

В результате аварии, произошедшей 5 октября в Тверской области, погибли 13 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
К месту ДТП направили санитарную авиацию. Число пострадавших не уточняется.
Инцидент произошел у населенного пункта Некрасово. Там столкнулись рейсовый автобус и маршрутка.
По информации Tverigrad.ru, лобовое столкновение автобусов произошло на автодороге Тверь — Ржев.
Источник ТАСС в экстренных службах сообщил об 11 жертвах аварии.
Представитель оперативного штаба на месте ДТП рассказал РИА Новости о 12 погибших и двух пострадавших.