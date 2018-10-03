Ещё
Водителя скорой оштрафовали на 300 тысяч за парковку у дома больного
Далее:
Читайте также:
Ещё

Водителя скорой оштрафовали на 300 тысяч за парковку у дома больного 

Рамблер 3 часа назад
Фото: visualhunt.com
В Москве с водителя скорой помощи взыскали 300 тысяч рублей из-за наезда на газон во время вызова к больному. Об этом сообщается на странице сообщества «Синие ведерки» в Facebook.
В сообщении отмечается, что пока медики были у больного, водитель «сместился двумя колёсами на кусок грязной земли, называемый газоном», чтобы не мешать пешеходам. Один из прохожих сфотографировал скорую и пожаловался на нарушение.
«В это время, весело шагая или задорно катясь на самокате, появился он — стукач Москвы. Достав свой смартфон, он сделал исподтишка парочку снимков, отправил куда надо и след его простыл», — отметили в «Синих ведерках».
Инспекторы выписали штраф юридическому лицу — автокомбинату Мосавтосантранс, а предприятие, в свою очередь, решило вычесть сумму штрафа из зарплаты водителя. В «Синих ведерках» подчеркнули, что мужчина получает не более 50 тысяч рублей.
скриншот
Ранее автоэксперт и радиоведущий Антон Чуйкин рассказал «Комсомольской правде» о штрафах в 300 тысяч рублей для юрлиц за парковку на московских газонах. Он отметил, что компанию могут оштрафовать, если водитель принадлежащей ей «Газели» не нашел достаточно места для стоянки и заехал колесом на невысокий бордюр.
скриншот
скриншот
скриншот
С физических лиц за подобное нарушение взыщут пять тысяч рублей. При этом определения для «газона» в законах нет. «КП» отмечала, что иногда штраф можно получить даже за остановку на «облезлом пустыре или „поляне грязного снега“.
Комментарии54
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост связали с ростом цен на бензин
Водитель Audi не пропустил девушку и пожалел
Новая «Нива» 4х4 удивляет своим шикарным дизайном
Hyundai отправит в ремонт 29 тысяч «Крет»1
Названы пять самых недолговечных автомобилей3
Видео
01:39
Крымский мост связали с ростом цен на бензин
Автоновости
01:39
Дождь парализовал Москву
Автоновости
05:09
Крымский мост закрыли для бензовозов
Автоновости
01:20
Водитель Audi не пропустил девушку и пожалел
ДТП
20:13
Бензин по 100 рублей всполошил соцсети
Бортжурнал
00:41
Массовое ДТП в Москве: 13 пострадавших
ДТП Автоновости
05:09
На Крымский мост пустили грузовики
Автоновости
00:35
Кларксон прокатил по Грузии голову Сталина
Автоновости Автоспорт
02:05
«Мент в законе» напал на гаишников
ДТП
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение