Водителя скорой оштрафовали на 300 тысяч за парковку у дома больного

В Москве с водителя скорой помощи взыскали 300 тысяч рублей из-за наезда на газон во время вызова к больному. Об этом сообщается на странице сообщества «Синие ведерки» в Facebook.

В сообщении отмечается, что пока медики были у больного, водитель «сместился двумя колёсами на кусок грязной земли, называемый газоном», чтобы не мешать пешеходам. Один из прохожих сфотографировал скорую и пожаловался на нарушение.

«В это время, весело шагая или задорно катясь на самокате, появился он — стукач Москвы. Достав свой смартфон, он сделал исподтишка парочку снимков, отправил куда надо и след его простыл», — отметили в «Синих ведерках».

Инспекторы выписали штраф юридическому лицу — автокомбинату Мосавтосантранс, а предприятие, в свою очередь, решило вычесть сумму штрафа из зарплаты водителя. В «Синих ведерках» подчеркнули, что мужчина получает не более 50 тысяч рублей.

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Ранее автоэксперт и радиоведущий Антон Чуйкин рассказал « Комсомольской правде » о штрафах в 300 тысяч рублей для юрлиц за парковку на московских газонах. Он отметил, что компанию могут оштрафовать, если водитель принадлежащей ей «Газели» не нашел достаточно места для стоянки и заехал колесом на невысокий бордюр.

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С физических лиц за подобное нарушение взыщут пять тысяч рублей. При этом определения для «газона» в законах нет. «КП» отмечала, что иногда штраф можно получить даже за остановку на «облезлом пустыре или „поляне грязного снега“.