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Кортеж президента Польши сбил ребенка
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В Польше кортеж президента сбил мальчика на переходе 

Российская Газета + ещё 22 8 часов назад
Фото: Reuters
В польском городе Освенцим автомобиль из кортежа президента Анджея Дуды сбил 9-летнего ребенка.
Как сообщает Polskie Radio, ДТП произошло на пешеходном переходе. Уточняется, что мальчика сбила полицейская машина, которая сопровождала колонну. После столкновения глава государства остановил кортеж, вышел из машины и лично выяснил обстоятельства произошедшего.
Ребенку тут же вызвали скорую помощь. Он госпитализирован с переломом колена. С родителями мальчика связался пресс-секретарь Дуды Блажей Спыхальский.
Напомним, сам Дуда в марте 2016 года попал в ДТП из-за поломки служебного автомобиля. В какой-то момент машину неожиданно занесло и она врезалась в отбойник на трассе. А в феврале 2017-го в том же Освенциме бывшая премьер-министр Беата Шидло получила травмы в ДТП с выехавшим со второстепенной дороги автомобилем.
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