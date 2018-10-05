Кортеж президента Польши сбил ребенка

В Польше кортеж президента сбил мальчика на переходе

В польском городе Освенцим автомобиль из кортежа президента Анджея Дуды сбил 9-летнего ребенка.

Как сообщает Polskie Radio, ДТП произошло на пешеходном переходе. Уточняется, что мальчика сбила полицейская машина, которая сопровождала колонну. После столкновения глава государства остановил кортеж, вышел из машины и лично выяснил обстоятельства произошедшего.

Ребенку тут же вызвали скорую помощь. Он госпитализирован с переломом колена. С родителями мальчика связался пресс-секретарь Дуды Блажей Спыхальский.