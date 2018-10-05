Кортеж президента Польши сбил ребенка

В польском городе Освенцим автомобиль из кортежа президента Анджея Дуды сбил 9-летнего ребенка.
Как сообщает Polskie Radio, ДТП произошло на пешеходном переходе. Уточняется, что мальчика сбила полицейская машина, которая сопровождала колонну. После столкновения глава государства остановил кортеж, вышел из машины и лично выяснил обстоятельства произошедшего.
Ребенку тут же вызвали скорую помощь. Он госпитализирован с переломом колена. С родителями мальчика связался пресс-секретарь Дуды Блажей Спыхальский.
Напомним, сам Дуда в марте 2016 года попал в ДТП из-за поломки служебного автомобиля. В какой-то момент машину неожиданно занесло и она врезалась в отбойник на трассе. А в феврале 2017-го в том же Освенциме бывшая премьер-министр Беата Шидло получила травмы в ДТП с выехавшим со второстепенной дороги автомобилем.