Названа причина крупного ДТП в Тверской области

Причиной ДТП в Тверской области, в котором погибли 13 человек, стал выезд на встречную полосу микроавтобуса Ford, который столкнулся с рейсовым автобусом.
«Сегодня в 07:30 мск в Тверской области на 15-м км автодороги Тверь — Ржев произошло лобовое столкновение автобуса ЛиАЗ и микроавтобуса Ford Transit», — приводит ТАСС сообщение ГИБДД.
Отмечается, что все погибшие находились в маршрутном такси.
Экипажи ДПС в месте происшествия организуют движение транспорта.
Ранее в МЧС сообщили о гибели 13 человек в ДТП.