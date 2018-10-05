Названа причина крупного ДТП в Тверской области

В ГИБДД назвали причину крупного ДТП в Тверской области

Причиной ДТП в Тверской области, в котором погибли 13 человек, стал выезд на встречную полосу микроавтобуса Ford, который столкнулся с рейсовым автобусом.

«Сегодня в 07:30 мск в Тверской области на 15-м км автодороги Тверь — Ржев произошло лобовое столкновение автобуса ЛиАЗ и микроавтобуса Ford Transit», — приводит ТАСС сообщение ГИБДД.

Отмечается, что все погибшие находились в маршрутном такси.

Экипажи ДПС в месте происшествия организуют движение транспорта.