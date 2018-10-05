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Названа причина крупного ДТП в Тверской области
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В ГИБДД назвали причину крупного ДТП в Тверской области 

RT на русском + ещё 45 49 минут назад
Фото: © ГИБДД РФ
Причиной ДТП в Тверской области, в котором погибли 13 человек, стал выезд на встречную полосу микроавтобуса Ford, который столкнулся с рейсовым автобусом.
«Сегодня в 07:30 мск в Тверской области на 15-м км автодороги Тверь — Ржев произошло лобовое столкновение автобуса ЛиАЗ и микроавтобуса Ford Transit», — приводит ТАСС сообщение ГИБДД.
Отмечается, что все погибшие находились в маршрутном такси.
Экипажи ДПС в месте происшествия организуют движение транспорта.
Ранее в МЧС сообщили о гибели 13 человек в ДТП.
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