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Названа причина ДТП с 13-ю погибшими
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Названа причина ДТП с 13-ю погибшими 

Рамблер + ещё 4 25 минут назад
Фото: МЧС России
Причиной аварии в Тверской области, жертвами которой стали 13 человек, стал выезд маршрутного такси на встречную полосу. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ГИБДД.
По словам полицейских, все погибшие были пассажирами маршрутки.
Авария произошла утром 5 октября у населенного пункта Некрасово. На автодороге Тверь — Ржев столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ и маршрутка Ford. Автобус ехал из Ржева, а маршрутное такси — из Старицы.
По последним данным, в результате ДТП пострадали четыре человека. Для их эвакуации прислали вертолет Ми-8.
По факту случившегося начала проверку областная прокуратура.
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