Названа причина трагедии под Тверью

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Названа причина ДТП с 13-ю погибшими 

Рамблер + ещё 4 7 часов назад
Причиной аварии в Тверской области, жертвами которой стали 13 человек, стал выезд маршрутного такси на встречную полосу. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ГИБДД.
По словам полицейских, все погибшие были пассажирами маршрутки.
Маршрутка-убийца работала незаконно
Авария произошла утром 5 октября у населенного пункта Некрасово. На автодороге Тверь — Ржев столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ и маршрутка Ford. Автобус ехал из Ржева, а маршрутное такси — из Старицы.
По последним данным, в результате ДТП пострадали четыре человека. Для их эвакуации прислали вертолет Ми-8.
По факту случившегося начала проверку областная прокуратура.
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