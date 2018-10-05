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Трагедия под Тверью: более 10 погибших
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Трагедия под Тверью: первые кадры 

Рамблер 23 минуты назад
В результате аварии, произошедшей 5 октября в Тверской области, погибли 13 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
К месту ДТП направили санитарную авиацию. Число пострадавших не уточняется.
Инцидент произошел у населенного пункта Некрасово. Там столкнулись рейсовый автобус и маршрутка.
По информации Tverigrad.ru, лобовое столкновение автобусов произошло на автодороге Тверь — Ржев.
Источник ТАСС в экстренных службах сообщил об 11 жертвах аварии.
Представитель оперативного штаба на месте ДТП рассказал РИА Новости о 12 погибших и двух пострадавших.
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