Трагедия под Тверью: более 10 погибших

Трагедия под Тверью: первые кадры

В результате аварии, произошедшей 5 октября в Тверской области, погибли 13 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

К месту ДТП направили санитарную авиацию. Число пострадавших не уточняется.

Инцидент произошел у населенного пункта Некрасово. Там столкнулись рейсовый автобус и маршрутка.

По информации Tverigrad.ru, лобовое столкновение автобусов произошло на автодороге Тверь — Ржев.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил об 11 жертвах аварии.