Трагедия под Тверью: названы имена погибших

Telegram-канал «112» опубликовал список погибших при столкновении автобуса и маршрутки в Тверской области.
Жертвами ДТП стали 13 человек, все они находились в маршрутном такси:
1. Платонова Надежда
2. Чирко Зинаида
3. Бондаренко Валентина
4. Березина Нина
5. Синев Андрей
7. Лысова Наталья
9. Стрелкова Марина
10. Голубева Ольга
11. Крисюк Елена
13. Владимир Баранов
Авария произошла утром 5 октября у населенного пункта Некрасово. На трассе Тверь — Ржев столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ и маршрутка Ford. Маршрутное такси вылетело на встречную полосу.
В ДТП пострадали два человека — 48-летний водитель автобуса и его единственный 19-летний пассажир. Для их эвакуации прислали вертолет Ми-8.
По факту случившегося начала проверку областная прокуратура. По одной из версий, причиной аварии стало нарушение правил обгона и перестроения. Обгонявший водитель неправильно оценил дистанцию до автобуса, ехавшего по встречной полосе. Также правоохранители рассматривают версии о технической неисправности и человеческом факторе: водитель мог уснуть за рулем.