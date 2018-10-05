Трагедия под Тверью: названы имена погибших

Названы имена погибших в ДТП под Тверью

Telegram-канал «112» опубликовал список погибших при столкновении автобуса и маршрутки в Тверской области.

Жертвами ДТП стали 13 человек, все они находились в маршрутном такси:

1. Платонова Надежда

2. Чирко Зинаида

3. Бондаренко Валентина

4. Березина Нина

5. Синев Андрей

7. Лысова Наталья

9. Стрелкова Марина

11. Крисюк Елена

Авария произошла утром 5 октября у населенного пункта Некрасово. На трассе Тверь — Ржев столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ и маршрутка Ford. Маршрутное такси вылетело на встречную полосу.

В ДТП пострадали два человека — 48-летний водитель автобуса и его единственный 19-летний пассажир. Для их эвакуации прислали вертолет Ми-8.