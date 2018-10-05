Ещё
Трагедия под Тверью: названы имена погибших
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы имена погибших в ДТП под Тверью 

Рамблер 7 часов назад
Telegram-канал «112» опубликовал список погибших при столкновении автобуса и маршрутки в Тверской области.
Жертвами ДТП стали 13 человек, все они находились в маршрутном такси:
1. Платонова Надежда
2. Чирко Зинаида
3. Бондаренко Валентина
4. Березина Нина
5. Синев Андрей
6. Бойков Александр
7. Лысова Наталья
8. Голубева Наталья
9. Стрелкова Марина
10. Голубева Ольга
11. Крисюк Елена
12. Соколовская Наталья
13. Владимир Баранов
Авария произошла утром 5 октября у населенного пункта Некрасово. На трассе Тверь — Ржев столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ и маршрутка Ford. Маршрутное такси вылетело на встречную полосу.
В ДТП пострадали два человека — 48-летний водитель автобуса и его единственный 19-летний пассажир. Для их эвакуации прислали вертолет Ми-8.
По факту случившегося начала проверку областная прокуратура. По одной из версий, причиной аварии стало нарушение правил обгона и перестроения. Обгонявший водитель неправильно оценил дистанцию до автобуса, ехавшего по встречной полосе. Также правоохранители рассматривают версии о технической неисправности и человеческом факторе: водитель мог уснуть за рулем.
Комментарии71
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Видели, что маршрутка едет нам навстречу»5
«Что я могу сделать, он же судья»41
Страшная авария в Тверской области52
Трагедия под Тверью: первые кадры139
Когда ждать в России новую Toyota RAV41
Видео
00:57
«Видели, что маршрутка едет нам навстречу»
ДТП
00:10
«Что я могу сделать, он же судья»
Автоновости
01:39
Крымский мост связали с ростом цен на бензин
Автоновости
01:39
Дождь парализовал Москву
Автоновости
00:57
Названа причина трагедии под Тверью
ДТП
01:30
Трагедия под Тверью: названы имена погибших
ДТП
05:09
Крымский мост закрыли для бензовозов
Автоновости
01:20
Водитель Audi не пропустил девушку и пожалел
ДТП
20:13
Бензин по 100 рублей всполошил соцсети
Бортжурнал
00:41
Массовое ДТП в Москве: 13 пострадавших
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение