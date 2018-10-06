Пешеход пострадал при буксировке автомобилей

Один из самых странных дорожных инцидентов за последнее время произошел в белорусском городе Гродно.

Автомобиль Volkswagen буксировал Hyundai по улице Дубки. Погода была отличной, движение не затрудненным, а скорость совсем не высокой. Казалось, что беды ждать неоткуда.

Однако водитель ехавшего впереди Volkswagen допустил ошибку: он слишком резво проскочил дорогу перед пешеходами, забыв про то, что буксирует своего друга. Вспомнив, он остановился, однако в свою очередь уже пожилые пешеходы не заметили тросс. В результате мужчина споткнулся и сломал себе ногу.

Пользователи отметили, что хотя водитель и нарушил ПДД, однако если переходишь дороги, не глядя по сторонам и под ноги, то рано или поздно найдешь неприятности.