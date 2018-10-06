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Пешеход пострадал при буксировке автомобилей
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Пешеход пострадал при буксировке автомобилей 

Авторамблер + ещё 1 2 часа назад
Один из самых странных дорожных инцидентов за последнее время произошел в белорусском городе Гродно.
Автомобиль Volkswagen буксировал Hyundai по улице Дубки. Погода была отличной, движение не затрудненным, а скорость совсем не высокой. Казалось, что беды ждать неоткуда.
Однако водитель ехавшего впереди Volkswagen допустил ошибку: он слишком резво проскочил дорогу перед пешеходами, забыв про то, что буксирует своего друга. Вспомнив, он остановился, однако в свою очередь уже пожилые пешеходы не заметили тросс. В результате мужчина споткнулся и сломал себе ногу.
Пользователи отметили, что хотя водитель и нарушил ПДД, однако если переходишь дороги, не глядя по сторонам и под ноги, то рано или поздно найдешь неприятности.
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